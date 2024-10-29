Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş, 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu.

Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Duruşma gününün yaklaşmasıyla, Narin'in ağabeyi Baran Güran ilk kez konuşarak annesi ve kardeşini savundu.

Sosyal medyada ailesine destek paylaşımlarını silmesiyle dikkat çeken tutuksuz ağabey Baran Güran, duruşma öncesi “Neler Oluyor Hayatta” programında sessizliğini bozdu. “Narin’i kim öldürdü?” sorusuna yanıt bulamayan Güran, annesi Yüksel ve kardeşi Enes’in suçsuz olduklarını savundu ve bu cinayeti işlemiş olamayacaklarını belirtti. Şüphelerini en çok komşuları Nevzat Bahtiyar’a yöneltti.

Baran Güran’a, annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddiası da soruldu. Güran, Siverek’ten gelen iki kişinin annesine kan örneğiyle Narin’i bulabileceklerini söylediklerini ve bu yüzden jandarmayı aradıklarını, kan alımı sırasında da jandarmanın hazır bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca, Enes’in uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanlayan Baran Güran, kardeşinin hayatı boyunca sigara bile içmediğini, yapılan testlerde de uyuşturucu ya da alkol izine rastlanmadığını söyledi.

Enes’in kolundaki ısırık ve gözündeki morlukla ilgili olarak da açıklama yapan Baran Güran, kardeşinin Narin’in kaybından duyduğu acı nedeniyle kendisine zarar verdiğini belirtti.

“BAŞ ŞÜPHELİ NEVZAT BAHTİYAR”

Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran olsa da Baran Güran’a göre, amca değil. Baran’ın iddiasına göre cinayette baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar’dı.