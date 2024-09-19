Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma hız kesmeden sürüyor. Narin Güran davasında, amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın tutuklanmasıyla birlikte cezaevine gönderilen şüpheli sayısı 12’ye ulaştı. Her gün yeni ifadeler gündeme gelirken, ailenin ve köyün sessizliği devam ediyor.

AİLE ÜYELERİ TUTUKLANDI

Narin’in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun ilk bulgularına göre, Narin Güran’ın boğularak hayatını kaybettiği saptanmıştı.

AĞABEY ENES KÖYE 1 GÜN ÖNCE GELMİŞ

Narin’in cansız bedeninden alınan 91 örneğin analizi devam ediyor. Cinayetin kim veya kimler tarafından işlendiği ve Narin'in ölüm nedeninin ne olduğu hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak, ortaya atılan iddialara yenileri ekleniyor.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre tutuklu ağabey Enes Güran’ın Narin öldürülmeden bir gün önce çalıştığı Malatya’dan Diyarbakır’a gelmesi “Enes cinayet için mi çağrıldı?” sorusunu akıllara getiriyor.

OKLAR ENES'E DOĞRU ÇEVRİLİYOR

Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde “Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin almıştım” demişti. Güran, ifadesinde kardeşinin ölümüyle hiçbir bağlantısı olmadığını savunurken, Narin’in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu da dile getirmişti. Diğer yandan, Enes’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri, ağabey Enes’in kardeşini boğarak öldürdüğü yönündeki iddiaları gündeme getirmişti.

Öte yandan, soruşturmanın ilk gününden beri köydeki gelişmeleri aktaran ve Narin'in ailesi tarafından tehdit edilen muhabir Ferit Demir'den dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.

Demir'in paylaşımı şu şekilde; Narin: Köyde gördüğü her yanlışa tepki verendi.. Asla yalan söylemezdi.. Lider özelliği hep ön plandaydı.. Her etkinlikte lider hep Narin'di... Araştırmacı ve soru sorma özelliği vardı... Kitap okumayı severdi... Yalan söyleyen arkadaşları ile mesafeli duruşu vardı... Ve Narin'in zeka seviyesi yaşının çok üstündeydi... Şimdi anladınız mı Narin neden katledilmiş... Not: Bu bilgileri Narin'in köyünde günlerce yaptığım araştırmalardan elde ettim.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan baba Arif Güran gazetecilere yaptığı açıklamada Ferit Demir'i hedef göstermişti. Birçok gazeteciden Ferit Demir'e destek mesajları gelmişti.