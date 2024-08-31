8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili gelişmeler, olayın seyrini değiştiren önemli ipuçları ortaya koydu. İşte son gelişmeler:

Kaybolan Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

E.G.'nin kolundaki ısırık izinin, Narin'e ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği bildirildi.

Narin'in annesi Yüksel Güran, katıldığı canlı yayında, kaybolduğu saatlerde askere giden oğlunun ve iki arkadaşının evin arka tarafında tütün içip bir köpeğe zarar verdiklerini belirtti. Bu açıklamanın, ailenin şüphelenmesini sağlamak için yapılmadığını ifade etti. Güran’ın bu açıklamalarının ardından canlı yayın, jandarma tarafından ifadesinin alınması için kesildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Her şeyi dakika dakika kaydettik. Kızımızı sağ salim bulacağız. Sonuca çok yakınız. Önemli delillerimiz var, bulacağız" ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamlı bir şekilde sürdürüldü. Bölgede bir terlik bulundu ancak bu terliğin Narin'in ayakkabı numarasıyla uyuşmadığı belirlendi.

Toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi.

Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik sulama kanalında arama yapıldı. Kanalın su seviyesi düşürüldü.

Narin’in yaşadığı evden yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan bir taşta kurumuş kan izlerine rastlandı. Ancak bu izlerin mahalledeki bir çocuğun burun kanamasından kaynaklandığı belirlendi.

Narin’in son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla yürürken görüldüğü belirtiliyor.

Çalışmalar, mısır tarlalarının bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Aile, kızlarının kaçırıldığından şüpheleniyor ve endişeli bir bekleyiş içinde.

Bu gelişmeler, Narin Güran'ın bulunması için yürütülen çalışmaların ve soruşturmanın yoğunluğunu ve önemini vurguluyor. Aile ve yetkililer, her geçen gün umutla küçük kızın bulunmasını bekliyor.