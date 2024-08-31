Temizlik konfeksiyon malzemeleri üreten makinaları imal eden DDC Makina’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, ihracat çalışmaları nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinden müşterileri olduğunu söyleyerek, "Yerli ve milli markamız DDC Makina sadece İtalya ile yarışıyor. Çin de sektörde ama bizden gerideler" dedi.

İMES OSB’de ihracat ağırlıklı üretim yapan DDC Makina’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili’le bir araya geldi. Öztürk- Bilgili buluşmasında Gebze asayişi ve bölge sanayisi konuşuldu. Ayrıca DDC Başkanı Öztürk; ihracat çalışmalarını, bölgeye kazandırdıkları istihdamı ve DDC Grup’un faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede DDC Grup Başkanı Muhammet Öztürk, polisin bölgedeki çalışmalarından övgüyle söz ederken, Emniyet Müdürü Bilgili’yi tebrik etti. Müdür Bilgili’nin çalışmalarını yakından bildiklerini ve çok başarılı bulduklarını söyleyen Öztürk, "Gebzeliler bugün huzur ve güven içinde yaşıyorsa, bunda sizin ve emniyet teşkilatımızın büyük payı var. Bölgemizde oluşturulan güven ortamını görüyoruz. Tüm teşkilatımızı sizin şahsınızda kutluyorum, başarılarınız daim olsun. DDC Grup olarak her zaman devletimizin ve polisimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gebze polisi asayiş ve huzur noktasında çok başarılı. Huzurlu ve mutlu Gebze sağladınız. Biliyorum ki polisimiz iyinin dostu, kötünün kabusudur" diye konuştu.

"Yeni fabrika kuracağız"

Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili’ye grup çalışmalarını da anlatan iş insanı Öztürk; kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi temizlik konfeksiyon malzemeleri üreten makinaları imal ettiklerini, yakında ise yeni fabrika kurarak kağıt üretimine geçeceklerini dile getirdi. Muhammet Öztürk, "Türkiye’de aynı kapasite ve hat büyüklüğünde iki firmadan biriyiz. İhracat çalışmalarımız nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinden müşteriler geliyor, Türk bayrağımızı uluslararası ticarette en üstlerde dalgalandırıyoruz. Bölgemize istihdam katkısı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli markamız İtalya ile yarışıyor"

Türkiye’de tuvalet kağıdı ve kağıt havlu üreten makinayı imal eden firma olarak DDC’nin dünyada Türkiye’yi temsil ettiğine dikkat çeken DDC Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, "Kocaeli Üniversitesi ile çözüm ortaklığı yapıyoruz. Yerli ve milli markamız DDC Makina bu alanda sadece İtalya ile yarışıyor. Çin’de sektörde ama bizden gerideler" diyerek DDC Grup bünyesinde yer alan DDC Enerji ve DDC Reklam hakkında da bilgiler verdi. Öztürk, kurumsal firmaların açık hava uygulamalarını yaptıklarını, ebebek’e beş yıldır hizmet verdiklerini ve bugüne kadar 250 ebebek mağazası kurduklarını anlattı. Muhammet Öztürk, Bursa ve Adapazarı bölgelerindeki sanayi kuruluşlarının kömür ihtiyaçlarını ise DDC Enerji’nin karşıladığını dile getirdi.

"Çok yetenekli ve işinin uzmanı ekiplerimiz var"

Diğer yandan Öztürk’ün ziyaretinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Gebze Emniyet Müdürü Bilgili, DDC Grup’a başarılar dileyerek, "Çok yetenekli ve işinin uzmanı ekiplerimiz var. Sorun noktasında Gebze-Dilovası, Darıca diye ayırmıyorum. Her yer bizim. Bir bütün olarak çalışmaya gayret ediyoruz. Önemi olan halkımızın huzuru. Tabii ki Gebze biraz daha farklı, her yöreden insan var. Bunu bilerek çalışıyoruz, huzur ortamı oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.