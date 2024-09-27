21 Ağustos'ta Diyarbakır'daki evinden Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin'den 19 gün boyunca haber alınamamıştı. Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenirken, cansız bedeni evinin yakınındaki bir çuvalda derede bulundu. Cansız bedenin bulunmasının ardından, aile üyelerinin birçoğu gözaltına alındı ve tutuklandı; anne ve ağabeyi Enes de tutuklananlar arasında yer aldı.

AMCA 1 NUMARALI ŞÜPHELİ

Narin'in amcası Salim Güran, soruşturmada 1 numaralı şüpheli olarak öne çıkıyor. Birçok iddianın gündeme geldiği bu esrarengiz olayda, anne ve amcanın Narin ile birlikte olduğu ve Narin'in bunu gördüğü iddia edilmişti. Ancak bu iddialar henüz netlik kazanmadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar da benzer ifadeler kullanarak cinayetin amca tarafından işlendiğini belirtmişti.

Soruşturma kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, muhabir Ferit Demir'den yeni bir açıklama geldi. Bakan Tunç, geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK'a yeni kamera kayıtlarının gönderildiğini duyurmuştu. Demir, bu görüntülerden bazılarının geri getirildiğini bildirdi.

Demir'in konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

BAZI GÖRÜNTÜLER GETİRİLDİ

Narin cinayeti dosyasında ilk gün yapılması gereken işlemler 20. günde yapıldı. 20 gün sonra toplanan deliller ne kadar sağlıklı olur? Dijital deliller üzerinde yoğun çalışma yapılıyor, TÜBİTAK bazı kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını geri getirmek için çalışıyor. Bazıları geri getirilmiş, süreç yeni gözaltılar ile devam edecek yeni tutuklamalar olabilir. Güran ailesi Narin cinayetini delillerini karartmak ve cinayetin aydınlatılmasını engellemek için hala yoğun bir çaba içindeler. Delil karartma ve bilgi gizleme konusunda organize bir çalışma içinde olan Güran ailesinin profesyonel haraket ettiği apacık ortada ve bu profesyonel delil karartma yardımını kim yada kimlerden aldıkları ise henüz tespit edilmiş değil. Organize haraket eden bir aile var, aile üyelerinin organize haraket etmesi neden engellenmiyor bu soru hala cevap bulmuş değil....