Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Bu cinayetle ilgili olarak tutuklu bulunan dört sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Tutuklu sanıklar, anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve tensip zaptı hazırlandı.

İddianamede, "Narin Güran’ın 21 Ağustos günü saat 15.11’de kamera açısından çıkarak ikametine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti karşısında diğer tüm kayıtlar ve deliller tekrar irdelenerek bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi’nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına aynı gün saat 15.41’de şüpheli bir aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi’nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar’ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi" ifadeleri yer almıştı.

HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verilen iddianamede, şunlar yer almıştı:

"Dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında tüm şüphelilerinin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran’ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."

Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK’nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Tutuklu dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Kasım'da gerçekleştirilecek. Bu duruşmaya, baba Arif Güran "müşteki" olarak katılacakken, tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişi "tanık" olarak dinlenecek. Bu kişilerin duruşmaya zorla getirilmesi için bir karar alındı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, "müşteki kurum" olarak duruşmaya çağrıldı. Tensip zaptında duruşmanın saatinin 09.00 olarak belirlendiği belirtildi.