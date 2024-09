Narin’in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun ilk bulgularına göre, Narin Güran’ın boğularak öldüğü tespit edilmişti.



Narin’in cansız bedeninden alınan 91 örneğin incelenmesi devam ediyor. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği ve Narin'in ölümüyle ilgili nedenler henüz kesinlik kazanmadı. Ancak iddialara yenileri ekleniyor.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, tutuklu ağabey Enes Güran’ın Narin öldürülmeden bir gün önce Malatya'dan Diyarbakır'a gelmesi, "Enes cinayet için mi çağrıldı?" sorusunu gündeme getiriyor.



ENES NARİN'İ NEDEN ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR?

Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde “Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin almıştım” demişti. Güran ifadesinde kardeşinin ölümüyle alakasının olmadığını iddia ederken, Narin’in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu da belirtmişti. Öte yandan, Enes’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri ağabey Enes’in kardeşini boğarak öldürdüğü iddialarını gündeme getirmişti.



Öte yandan soruşturmanın ilk gününden bu yana köydeki gelişmeleri aktaran hatta Narin'in ailesi tarafından tehdit edilen muhabir Ferit Demir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi..

ŞİMDİ ANLADINIZ MI NARİN NEDEN KATLEDİLMİŞ?

Demir'in paylaşımı şu şekilde; Narin: Köyde gördüğü her yanlışa tepki verendi.. Asla yalan söylemezdi.. Lider özelliği hep ön plandaydı.. Her etkinlikte lider hep Narin'di... Araştırmacı ve soru sorma özelliği vardı... Kitap okumayı severdi... Yalan söyleyen arkadaşları ile mesafeli duruşu vardı... Ve Narin'in zeka seviyesi yaşının çok üstündeydi... Şimdi anladınız mı Narin neden katledilmiş... Not: Bu bilgileri Narin'in köyünde günlerce yaptığım araştırmalardan elde ettim.



Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan baba Arif Güran gazetecilere yaptığı açıklamada Ferit Demir'i hedef göstermişti. Birçok gazeteciden Ferit Demir'e destek mesajları gelmişti.