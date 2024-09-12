Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün süren aramaların ardından bir dere kenarında çuval içinde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Küçük Narin’in amcası Salim Güran, olayla ilgili olarak tutuklandı.

Soruşturma sürecinde, Narin Güran’ın amcası ve Tavşantepe Mahallesi muhtarı olan Salim Güran’ın aracında yapılan detaylı incelemelerde, Narin’e ait DNA izlerine rastlandı. Bu bulgu, cinayetle ilgili şüpheleri artırarak, Salim Güran’ın mahkeme tarafından tutuklanmasına neden oldu.

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Narin Güran’ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklu amcasının eşi dahil olmak üzere toplamda 24 kişi gözaltına alındı.

Gelişmelerin ardından, tutuklanan Salim Güran’ın Facebook üzerindeki paylaşımları dikkat çekti.