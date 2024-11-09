Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada köyün imamı R.K.'nın gözaltına alındığını açıklandı.

İddialara göre, imamın telefonunda cinsel içerikli görüntüler tespit edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, R.K.’yı bu sebepten dolayı açığa aldı.

R.K.’nin el konulan telefonunda, kendisinin de bulunduğu birçok cinsel içerikli video ve yazışmanın bulunduğu iddia edildi. İmamın sorgusunda, “Telefonunuzda pek çok yetişkin videosu var, videolardan birinde sizin de bulunduğunuz bir grup olarak cinsel birleşme videosu var” sorusuna, “Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk.” şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

