İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sancaktepe Kaymakamlığı önüne kurulan Narkotik Eğitim tırı bir hafta boyunca 2240 öğrenciyi bilgilendirdi.

Bağımlılıkla Mücadele konusunda bilgi, bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından donatılan narko tırı ziyaret eden Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemini vurguladı. Kaymakam Ahmet Karakaya, ’’Dünyadaki bütün gençleri tehdit eden, onları bağımlı hale getiren uyuşturucu ve benzeri ürünler birçok gencimizin zaman zaman hayatında geriye dönüşü olmayan değişikliklere sebep oluyor. Gençlere yarınlarımızı emanet edeceğiz. Gençlerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak kalmaları bizler için oldukça önemli. İlçemizde genç nüfusun yoğun olduğu yerlerden birisidir. Bu nedenle özellikle lise öğrencilerinin bu konuda bilinçlenmesi oldukça önem arz etmektedir" dedi.

Bağımlılık hususuna sıfır toleransla yaklaştıklarını belirten Kaymakam Ahmet Karakaya, Bağımlılıkla Mücadele Narkotik Tırında görevli polislere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

29 Şubat Perşembe günü gerçekleşen ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

Bağımlılıkla Mücadele Narkotik tırının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı görsellerle anlatılıyor ve görevli narkotik uzmanı polisler tarafından uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda tırı ziyaret eden vatandaşlara ve gençlere bilgi veriliyor.