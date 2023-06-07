İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin açtığı sanat kurslarına katılan kursiyerlerden oluşan Narlıdere Dostlar Korosu, ‘Aşık Veysel Türküleri Konseri’ ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattıİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin açtığı halk müziği kurslarına katılan kursiyerlerden oluşan Narlıdere Dostlar Korosu, ‘Aşık Veysel Türküleri Konseri’ ile yaza merhaba dedi.

Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere her yaştan sanatsever büyük ilgi gösterirken, kursiyerlerin bireysel performansları da konsere katılanlardan büyük alkış aldı.

Mustafa Turhan’ın şefliğini üstlendiği konserde Aşık Veysel’in ölümsüz eserlerini başarıyla seslendiren koro, 2 saat boyunca sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖNÜL GÖZÜYLE SÖYLEDİ

Aşık Veysel’in eserlerine sanatseverlerin de eşlik ettiği gecede kursiyerlerin bireysel performansları da dikkat çekti. Görme yetisini kaybeden koro üyesi Neriman Dinçer’in seslendirdiği ‘Çiğdem Der ki Ben Elayım’ eseri sanatseverlerden büyük alkış aldı. Sunuculuğunu Sibel Karasakız’ın üstlendiği gecede Şef Mustafa Turhan da solo performansıyla kulakların pasını sildi. Konseri takip eden sanatseverlere teşekkür eden Şef Turhan, “Neşat Ertaş, ‘Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur’ demişti. Siz de burada olduğunuza ve türküleri çok sevdiğinize göre siz de iyi insanlarsınız” diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kursiyerlere ve Şef Mustafa Turhan’a teşekkür ederek, “Aşık Veysel hem geleneğimiz hem geleceğimiz. Bu sebeple eserlerinde birlikteliği, kardeşliği ve hoşgörüyü anlatan Aşık Veysel’i daha çok anlatmalı ve anlatmalıyız. Sazıyla sözüyle hepimizin gönlünde taht kuran evrensel değerimiz Aşık Veysel’in eserlerini başarıyla seslendiren kursiyerlerimizi tebrik ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.