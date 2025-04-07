SUV boyutlarındaki bu drone, Kızıl Gezegen'in geniş volkanik kanyon ağını keşfedecek ve Mars araştırmalarına yeni bir boyut kazandıracak.

NASA, Mars keşfinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ingenuity'nin Kızıl Gezegen'deki başarılı uçuşlarının ardından, daha büyük ve daha yetenekli bir drone olan Nighthawk projesi hayata geçiriliyor.

Bu proje, Mars'ın keşfedilmemiş bölgelerini incelemek ve gelecekteki insanlı görevler için önemli veriler toplamak amacıyla geliştiriliyor.

Nighthawk, Mars'ın bilimsel açıdan zengin bölgesi Doğu Noctis Labirenti'ni keşfedecek. Bu bölge, Valles Marineris'in kanyon sistemi ile Tharsis'in volkanik platosunun kesişim noktasında yer alıyor.

NASA'nın temel hedefleri arasında, potansiyel biyobelirteçleri incelemek ve gelecekteki insan keşfi için bölgenin uygunluğunu değerlendirmek bulunuyor.

Ayrıca, derin aşınmış ve buzullaşmış dev bir volkan olduğu düşünülen bu bölgedeki su varlığı da araştırılacak.

Nighthawk, ince Mars atmosferinde uçmak için her biri altı kanatlı altı rotor kullanacak. NASA tarafından geliştirilen bu drone, Ingenuity'den çok daha yüksekte, Mars'ın ortalama irtifasından 1.500 metre yukarıda uçabilecek.

Nighthawk, bünyesinde OCCAM (Çok Yönlü Renkli Kamera sistemi), NIRAC spektrometresi ve PMWS (Puli Mars Su Araştırmacısı) gibi gelişmiş bilimsel ekipmanlar barındıracak.

Bu sayede, Mars'ın yüzeyini ve yer altı bölgelerini detaylı bir şekilde inceleyebilecek.

Nighthawk, Mars'ta en az 240 gün boyunca uçuş yapacak ve her biri yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda 100 uçuş gerçekleştirecek.