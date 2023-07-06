Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi tarafından 10 Temmuz'a kadar sürecek 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği’nin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla yapıldı.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı.

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında ilk olarak gün içerisinde büyük heyecana sahne olan eşek yarışları düzenlendi.

Şenlikler daha sonra Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi önünde yerel halk oyunları gösterilerinin yapılması ve bu yılki temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıran Çetin Altay’ın şenliğe çağrılması ile başladı. Buradan mehter takımı, protokol ve halkın katılımıyla şenlik korteji eşliğinde Yeniköy Mahallesi'ne geçilerek “Göle Maya Çalma Töreni” gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda şenliklerin resmi açılış töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şenliklere her yıl özenle hazırlanıldığını belirterek, “Şehrimize ve Nasreddin Hoca’nın torunlarına layık zengin ve kaliteli bir içeriğe sahip kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu günlere merhaba diyoruz. Şenliğimizde, konserlerden tiyatrolara, sergilerden atölye çalışmalarına, yerli ve yabancı halk dansları gösterilerinden, eşek yarışlarına kadar herkese hitap eden çok renkli sanatsal faaliyetler sergilenecek” diye konuştu.

“NASREDDİN HOCA’MIZI VE HATIRALARINI EN GÜZEL ŞEKİLDE YENİDEN ANMIŞ OLACAĞIZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın köklü tarihiyle birçok değer barındırdığını vurgulayarak, “Bizler öyle bir şehrin mensuplarıyız ki; adım attığımız her sokakta, geçtiğimiz her caddede birçok tarihi ve kültürel hazineye rahatlıkla rastlayabiliyoruz. Çatalhöyük’ten bu yana 10 bin yıllık mazisiyle medeniyetlere beşiklik eden Selçuklu Darü’l-Mülk’ü Konya’mız; asırlar boyu ilmin, kültürün ve sanatın önde gelen şehirlerinden biri olmuştur. Binlerce yıllık derin bir tarihe sahip olan güzide ilçemiz Akşehir ise; sahip olduğu bu kültürel birikimi, alimlerimiz ve ariflerimiz vesilesiyle çağlar ötesine taşımayı başarmış merkezlerden biridir. Seyyid Mahmud Hayrani ve Nimetullah Nahcivani Hazretleri gibi değerli şahsiyetleriyle, ilmin ve maneviyatın en güzel örnekleri Akşehir’imizde öne çıkmıştır. Nasreddin Hoca’mız da asırlar geçmesine rağmen hafızalarımızda ve gönüllerimizde en güzel şekilde yaşamaya devam eden, tarihimizin en kıymetli şahsiyetlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Milli kültürümüzün en önemli simgelerinden olan Nasreddin Hoca; bilgeliğiyle, maneviyatıyla ve bilhassa nüktedanlığıyla milletimizin hem neşe kaynağı olmuş hem de düşündüren ve ibret almamızı sağlayan en önemli değerlerimizden biri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında şenlik kapsamında uluslararası alanda düzenlenen karikatür ve resim yarışmalarında dereceye girenlere protokol mensupları tarafından ödülleri takdim edildi.

Akşehir’de 10 Temmuz’a kadar devam edecek 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında; konserler, tiyatrolar ve birçok alanda sanatsal etkinlik düzenlenecek.

Etkinliklerle Akşehir ile Nasreddin Hoca’nın ulusal ve uluslararası alanda daha çok tanıtılması hedefleniyor.