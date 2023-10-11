Eczacıbaşı Dynavit’in tecrübeli pasörü Naz Aydemir Akyol, voleybola başladığı takıma geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “İlk şampiyonluklarımı Eczacıbaşı ile yaşadım. Kulübün uzun süredir aç kaldığı kupaları, bu sene takım arkadaşlarımla birlikte kazanmak istiyorum” dedi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-beyazlıların tecrübeli voleybolcusu Naz Aydemir Akyol da İhlas Haber Ajansı’na yeni sezon hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk elde eden 32 yaşındaki pasör, 14 yıl sonra altyapısından yetiştiği Eczacıbaşı’na döndü. Sakatlıklardan uzak, keyifli bir sezon olmasını dileyen Akyol, “Yeni bir sezona merhaba diyoruz. Takım arkadaşlarımla hep birlikte buradayız. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Milli takımdan dönen arkadaşlarımız da bize katıldı. Hep beraber antrenmanlarımızı yapmaya başladık. Bu sene oldukça güçlü bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Takım içerisindeki kimyayı ve oyun sistemimizi oturttuktan sonra seyir zevki yüksek bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum. Bu ekiple sezon sonunda kupa hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam. Umarım sakatlıklardan uzak keyifli bir sezon geçiririz” diye konuştu.

“İlk şampiyonluklarımı Eczacıbaşı ile yaşadım”

2005-2009 yıllarında forma giydiği Eczacıbaşı’nda 3 lig ve 1 de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadığının hatırlatılması üzerine Naz Aydemir Akyol, “Ben 9 yaşımdan 19 yaşıma kadar Eczacıbaşı Kulübü sporcusuydum. Voleybola şu anda Kanyon’un olduğu alanda, bu forma altında başladım. Daha sonra bu tarihi salonda devam ettik, hep beraber. Ben bu salonda yerleri sildim, paspas yaptım. O dönemde evim uzaktı. Buraya gidip gelmek için hayatım yollarda geçti diyebilirim. Hatta bazı dönemler bu salonda yatıp kalktım. İlk şampiyonluklarımı da bu salonda, bu takım ile tattım. Benim için bu kulübe uzun bir aradan sonra geri dönmek büyük bir keyif. Kulübün uzun süredir aç kaldığı kupaları, bu sene takım arkadaşlarımla birlikte kazanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.