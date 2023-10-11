Yalova Valiliği himayesinde il Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Yalova Basın Birliği tarafından imzalanan protokol çerçevesinde geleceğin gazetecilerinin mesleğe başladıklarında daha donanımlı olmasını amaçlayan okul-sektör ortaklığı projesinin başlangıç töreni düzenlendi.

Yalova Basın Birliği üyeleri tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, derslere girerek sahadaki deneyimlerini paylaşarak sektörde öğrencilerin daha donanımlı olarak çalışmaya başlamasını hedefleyen protokol çerçevesinde ilk ders düzenlenen törenle başladı. Protokolün başlangıcıyla ilgili lisenin konferans salonunda yapılan programın açılış konuşmasını Yalova Basın Birliği Başkanı Cem Mete Okur gerçekleştirdi. Okur, konuşmasında, birliğin yaklaşık 2,5 yıl kadar önce kurulduğunu belirti. Birliğin bir ihtiyaç üzerinde hayata geçiştiğini anlatan Okur, “Mesleki anlamda, bu ile emek veren, sektörde gazeteciliğe, televizyon haberciliğine, muhabirlik yapmaya çalışan arkadaşlarımızın temsilinde bir sıkıntı yaşanmasını sonucu olarak Yalova Basın Birliği ortaya çıktı. Basın Birliği içinde bugün Yalova’da faaliyet gösteren ulusal haber temsilcilerinden tutun da, yerel web televizyonuna, gazetelerimize, haber sitelerimize birçok basın emekçisi kardeşimiz üye. Geçtiğimiz haziran ayında bu proje artık imza altına alındı. Sizlerin de en azından daha iyi, daha güzel bir mesleğe hazırlanışınızı sağlamak adına, bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Okur, okullarda çok önemli bilgileri öğrencilerimiz edindiğini fakat okuldan alınan eğitimin teorikte pek uyuşmadığına dikkati çekerek, “İşte bizler bu noktada, bu projeyi hayata geçirmek için adım attık. Sahada neler yaşadığımızı, sizlerle paylaşmak istedik” diye konuştu.

Okur, proje ile sahadaki meslektaşların tecrübelerini paylaşacağı bir ortam hazırladıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise nitelikli insan yetiştirme konusunda bu projeye destek verdiklerini anlattı. Yalova Basın Birliği’nin bu işin daha doğru, daha ahlaklı şekilde nasıl yapılacağının ortaya koyan çok değerli bir kurum olduğunu belirten Akmeşe, “Kıymetli öğrencilerimize, mesleki yaşamda tecrübelerinizi aktarılmanız son derece önemli ve değerli” ifadesini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından ilk dersi Yalova Basın Birliği Başkan Yardımcısı, gazeteci Erhan Erdoğan verdi. Erdoğan, sunumunda meslek tecrübelerini geleceğin gazetecilerine anlatırken öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Programa Yalova Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vefik Arıca, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Vedat Demir, Şube Müdürü Mehmet Kalkan, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Gökkaya, Yalova Basın Birliği yönetimi, üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.