Bilecik’in meşhur "Nazende" fasulyesi, hasadının başlamasıyla tezgahlarda yerini alırken, fiyatları el yaktı.

Bilecik merkeze bağlı bazı köylerde hasadı başlanan "Nazende" fasulyesi kilosu 100 TL’den pazar tezgahlarına düştü. Bilecikliler fasulyeyi yemeğinden turşusuna kadar farklı şekilde tüketirken, fiyatların Ağustos ayında hasadın daha da artmasıyla düşeceği söylendi.

Satıcı Engin Ergin, Bilecik’te üretilen yerli fasulye olduğunu anlatarak, "Bu yıl sıcaktan çiçekler dökülmediği için üretim az. Havalar serinlemeye başladığı zaman çiçekler düşeceği için fiyatlarda da normalleşme yaşanır. Ancak 70 TL’den aşağı düşmez. Bu sene fiyatlarımız 100 liradan başlıyor. En az 70 TL’ye kadar düşüş yaşanır" dedi.