Bitkilerin daha hızlı gelişmesi için kahve telvesi kullanmak yaygın bir alışkanlıktır ancak bu bitkileriniz için pek de iyi olmayabilir.

Bahçenizde bir şeyler yetiştirmek güzeldir, yediğinizi bilirsiniz en azından. Günlük sulamalar, haşere kontrolleri, toprak kimyasının dengesini korumak… Bazı bahçe bloglarında yer alan yazılar ne derse desin, siz kahve telvelerini bitkileriniz için kullanmayın. Aksi halde bu durum, bitkileriniz için pek de iyi sonuçlar doğurmayacaktır.

Sade kahve kadar acı, ama gerçek.

Sabah kahvesinin telvesini çöp kutusuna atmak yerine farklı şeylerde kullanmak iyi hissettiriyor, bunu anlayabiliyoruz. Bu konuyla ilgili yazılar kaleme alan birçok uzman, bitkilerin büyümesi için gerekli olan azot gibi toprak dostu bir besin içerdiğini söyler ve söyledikleri kesinlikle doğrudur. Toprağınıza organik besin malzemesi eklemek bitkileriniz için genelde iyidir, çünkü bakteriler onu kullanarak bitkinin ihtiyacı olan bir besine dönüştürecektir.

Ancak, bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bitkilerin altında kahve kullanmayı önerenler bile bazı küçük uyarılarda bulunur. Kahve telvesi yüksek oranda asit içerir, bu sebeple yaban mersini gibi asit seven bitkilerde kullanmak daha iyi olacaktır. Toprağınız hali hazırda azot seviyesi yüksek bir durumdaysa, kahve taneciklerinden gelen ekstra azot bitkilerin ve meyvelerin büyümesine engel olabilir. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar.

Kafeinin bahçenize zararlarını daha iyi anlayabilmek için, bazı bitkilerin neden kafein ürettiğini bilmek gerekir. Farklı bitkilerden gelmelerine rağmen hem kahve, hem de çikolata kafein içerir. İki farklı bitki türünün de aynı özelliği tamamen kendi başlarına geliştirdiği bu olaya birçok biyolog ‘’yakınsak evrim’’ adını veriyor. Genelde benzer özellikler evrimin faydalı yanlarındandır, ancak kafeinde bu olay biraz farklı. Çevredeki birçok bitkiyi öldürebilir.

Bu sebeple bahçenizdeki bitkilere kahve telvesi eklemek, yapmak isteyeceğiniz son şeylerden biri olabilir. Yazımızın başında organik maddeleri eklemenin yararlı bakterileri bitkinize çekip fayda sağladığını söylemiştik hatırladınız mı? Kahve telvesi ise antibakteriyel özelliğe sahip olduğu için bu açıdan da ciddi bir zarara neden olacaktır.

Neyse, bir keyif kahvesi yapın için bari. Küçük bir not; bitkilerinize ikram etmeyin.