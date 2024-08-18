Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Avarlar sokak üzerinde devriye atan Bekçiler park halindeki 42 CBH 40 plakalı aracın etrafında tur atan bir şahıstan şüphelendi. Bekçileri fark eden şahıs aracın içine girerek saklanmak istedi. Aracın ön koltuğundan arkaya geçerek bagaja saklanan şahıs bekçiler tarafından araçtan çıkarılarak gözaltına alındı. Kendisinin tamirci olduğunu söyleyen H.K.(38) aracı tamir ettiğini söyledi. Motoru olmayan ve araçtaki tüm elektrik aksamı kesilen aracın plakasından araç sahibi İ.A.'ya ulaşan ekipler, araç sahibini olay yerine çağırdı. Aracın başına gelen İ.A. ise aracını görünce şok oldu. 6 aydır aracını tamir etmesi için H.A.'ya verdiğini söyleyen İ.A., aracını parçalayan tamirciden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K., sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ