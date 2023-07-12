Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenleme sonrası Silikozis hastalarına yapılan artışın yetersiz olduğunu belirten Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaarslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına çağrıda bulunarak silikosiz hastalarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirtmişti.

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL’ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL’den 4.050 TL’ye, orta silikozis aylığı 3.938TL’den 4.629 TL’ye, ağır silikozis, aylığı ise 4.388 TL’den 5.158 TL’ye çıktı.

Yıllarca silikozis hastalarının haklarını savunan ve sürekli onlarla bir araya gelen ve aynı zaman da Eğitim ve Toplum Gönüllüsü olan Semiramis Karaarslan, bir yandan nefes zorluğu diğer yandan ise geçinmekte zorluk çeken silikozis hastalarının maaşlarında iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a çağrıda bulundu.

Karaarslan yaptığı açıklamada, "Yıllardır silikozis hastalarının sorunlarının birebir içinde olan,anne şefkatiyle onları kucaklayan ben, onların geçim sıkıntılarını görüyorum ve içim yanıyor. Silikozis hastalarımız; merdiven altı, hiçbir önlem alınmadan ruhsatsız iş yerlerinde yıllarca çalıştırılan,bugüne dek Türkiye’de 76, Bingöl Taşlıçay köyünde 400’ü aşkın hastadan 28 kişinin hayatını kaybettiği Bingöl’den sesleniyorum. Kotlar beyazladı ama silikozis hastası evlatlarımızın hayatı karardı. Bir yandan nefes almakta güçlük çeken hastalarımızın yanında oksijen makineleri, bir yandan güç olan geçim şartları ile hayata tutunmaya, mücadeleye devam etmek zorunda olmaları… Sevgili Bakanımız, fedakar bir anne olan Mahinur Özdemir Göktaş’tan bir talebimiz var.Silikozis maaşlarında bir artış oldu ama geçinmekte zorluk çeken hastalarımız için çok yetersiz kaldı günümüz şartlarına göre. Maaşlarında iyileştirmeye gidilmesi, onların hayatını bir nebze de olsa kolaylaştıracaktır.Değerli bakanımız beni Ankara’ya davet eder, karşılıklı olarak bu canlılarımızın yıllardır çekmiş olduğu sıkıntıları, yaşadıklarını birebir anlatmak ve sorunlarını dile getirmek isterim kendilerine. Onlarla yıllardır yol alan benim, birebir anlatımımla ancak daha doğru olacak yaşamlarının her saniyesini öğrenmek… Ve o zaman daha çok kucak açacaktır kendilerine. Yurt dışında yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerinde başarılarını sıkça duyduğum Bakanımızın bu canlarımıza destek olacağından şüphem yoktur. Şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan artışın yetersiz olduğunu belirten silikozis hastaları da, asgari ücretli ve memurlara yapılan zamla birlikte kendilerine çok küçük bir rakamla zam yapıldığını ifade ederek, "Bizler zaten yatağa mahkum olan ve çalışmayan mağdurlarız. Son yapılan artışla birlikte bizlere 600 TL gibi zam yapıldı. Bizlerin de birer ailesi ve okula giden çocukları ve aileyi geçindiren birer birey olduğumuzu hatırlatırız. Aldığımız yardımla günümüz şartlarında geçinmemiz çok zor, bazı arkadaşlarımızın kirasını bile karşılamıyor. Yetkililerden ricamız bizlere sahip çıkın" dedi.