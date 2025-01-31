Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere birçok ili sisli ve puslu hava konusunda uyardı.

Özellikle İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit seviyelerinin tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtildi. Hava Forum, karbonmonoksit yoğunluğunun arttığını bildirerek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Uzmanlar, açık havada uzun süre kalmaktan kaçınılması ve pencerelerin mecbur kalınmadıkça açılmaması gerektiğini vurguladı. Hava Forum’un yaptığı son açıklamada, " İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Havada koku var. Açık havada yürüyüş yapmayın, camları kapatmakta fayda var... Baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabilir." dedi.