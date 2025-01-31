Çocuklar ve aileleri iki hafta süren atölyelerde hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri için düzenlenen "Ara Tatil Atölyeleri" sona erdi.

Birbirinden yaratıcı etkinlikler

Akyazı SGM’de ara tatilde anne çocuk workshop etkinlikleri kapsamında “Kil etkinliği”, “Dekorasyon Ürün etkinliği”, “Etamin etkinliği”, “Anahtarlık etkinliği”, “Ebru etkinliği”, “Oyun etkinliği” atölyelerini kapsayan bu atölyeler, tatil dönemini eğlenceli ve verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen aileler için mükemmel bir fırsat sundu.

Renkli görüntüler ortaya çıktı

Ailelerin çocuklarıyla birlikte katılarak aralarındaki bağı güçlendirmelerine, çocukların özgüven ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine, sosyal becerilerini artırmalarına olanak tanıyan atölyelerde renkli görüntüler oluştu. İki hafta süren etkinliklerde ebeveyn-çocuk katılımlı özel çalışmalar yer aldı. Çocuklar ebeveynleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşadığı atölyeler, ayrıca çocuklar el becerilerini, hayal güçleri eğlenceli bir ortamda desteklendi.