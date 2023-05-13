Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, çeyrek final üçüncü karşılaşmasında Çorlu Belediyesi’ni sahasında 90-62 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi çeyrek final turu nefes kesen maçlara sahne oldu. Çeyrek final turunda eşleşen Çayırova Belediyesi ve Çorlu Belediyesi, kendi sahalarında oynadığı mücadeleleri kazanarak seriyi üçüncü maça taşıdı. Her şeyin belli olacağı üçüncü karşılaşmada Çayırova temsilcisi güçlü oyunu ile yarı final biletinin sahibi oldu. İlk andan itibaren taraftarının desteğini arkasına alan yeşil beyazlılar birinci periyodu 26-17 önde bitirdi. İkinci periyotta baskısını daha da arttıran ev sahibi, devreye 10 sayı farkla girdi. Maçın ikinci devresinde de oyuna damga vuran Çayırova Belediyesi oldu. Üçüncü periyodu 75-54 önde tamamlayan yeşil beyazlılar, final periyodunda farkı daha da açarak 90-62 ile kazanan taraf oldu.

Çayırova Belediyesi yarı final eşleşmesinde İstanbul Efendileri ile karşılaşacak. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 17 ve 19 Mayıs tarihlerinde kendi sahasında iki karşılaşmaya çıkacak. 22 Mayısta deplasmana gidecek olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 3 maçı da kazanırsa finale adını yazdırarak üst lige çıkmayı garantileyecek.