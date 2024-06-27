Türkiye Milli Futbol Takımımız EURO 2024 grup müsabakalarını tamamladı. Zorlu Avrupa Şampiyonasında son 16 yolunda Çarşamba akşamı Çekya ile zorlu bir karşılaşma oynayan ay yıldızlılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Milli heyecan, İnegöl’de de İnegöl Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda büyük bir coşkuyla yaşandı.

İnegöl Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanında belediye hizmet binası önünde kurulan dev ekranda yüzlerce kişi karşılaşmayı birlikte takip etti. Belediye Başkanı Alper Taban da vatandaşların coşkusuna ortak oldu. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşın izlediği karşılaşmada gollerden sonra İnegöl milli tribünü kucaklaşarak bu coşkuyu birlikte kutladı.

AVUSTURYA MAÇINDA DA EKRAN KURULACAK

Öte yandan, İnegöl Belediyesi son 16 turunda milli takımımızın karşılaşacağı Avusturya maçı için de benzer bir organizasyon hazırlığı yapıyor. 02 Temmuz Salı akşamı 22.00’da oynanacak Avusturya maçı için yine aynı meydanda kurulacak dev ekranla Avrupa Şampiyonası heyecanı sürecek.