Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tabanca ile başından vurularak öldürülen müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın cenazesi, 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi, helallik alındı. Ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarıyla Çoğaç’ı son yolculuğuna uğurladı. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise cinayete ilişkin yaptığı açıklamada, "Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur" dedi.

Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç (45), dün sabah saat 09.00 sıralarında bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile başından vurulan Çoğaç ağır yaralandı, zanlı ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 şüpheli yakalandı

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahir Çoğaç’ın cenazesi, Çayırova Kent Mezarlığı morgundan alınarak, cenaze nakil aracıyla görev yaptığı Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’ne götürüldü, helallik alındı. Programa Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Mahir Çoğaç’ın eşi ve 2 çocuğu, sendika temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çoğaç’ın yakınları katıldı. Çoğaç’ın küçük kızı, oğlu ile eşi, yakınları tarafından teskin edildi.

"Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz"

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, "Mahir Bey dün sabah evinin önünde cinayete kurban gitti. Rahmetli müdür yardımcımız, bizimde yakından tanıdığımız, 18 yıldır ilçemizde görev yapan değerli bir eğitimciydi, herkes tarafından çok sevilen biriydi. İyi bir baba ve iyi bir eğitimciydi ama kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı olmayan cinayetle öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur. Hocamız kendi hayatını kurtarmak ve güzel bir hayat için burada bulunuyor. O nedenle eski ya da yeni mezunu öğrenciyle ilgisi yoktur. Bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi öğretmen öğrenci cinayeti değildir. Bunu özelikle vurgulamak istiyorum. Caniler yakalanmıştır" dedi.

Okuldaki programın ardından Mahir Çoğaç’ın cenazesi, namazın kılınacağı Atatürk Mahallesi’ndeki Osman Nuri Aksoy Cami’ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Çayırova Akse Mezarlığında toprağa verildi.