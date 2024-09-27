Muğla Büyükşehir Belediyesi halk ozanı, büyük üstat Neşet Ertaş’ı aramızdan ayrılışının 12.yılında “Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı Anma Konseri” ile andı.

MUĞLA (İGFA) -Halk ozanı Neşet Ertaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve sanatçı Emel Taşçıoğlu’nun sahne aldığı “Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı Anma Konseri” ile anıldı. Anma konseri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve Neşet Ertaş sevenler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Neşet Ertaş, vefatının 12. yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı Anma konseri ile anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde gerçekleştirilen anma gecesinde sanatçı Emel Taşçıoğlu sahne alarak Neşet Ertaş’ın sevilen eserlerinden Gönül Dağı, Acem Kızı, Ah Yalan Dünya olmak üzere 23 tanesini seslendirdi. Anma konserinin sanat yönetmenliğini Selçuk Murat Kızılateş üstlendi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Anadolu’nun bağrından çıkan, sesi, türküleri, duruşu ile büyük bir sanatçı olan Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı Muğla’da türküleri ile andıklarını söyledi ve gecede Neşet Ertaş türkülerini seslendiren sanatçı Emel Taşçıoğlu’na da teşekkür etti.