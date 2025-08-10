Kudüs’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Netanyahu, Gazze’ye yönelik askeri operasyonun genişletilmesi emrinin ardından “Amacımız Gazze’yi işgal etmek değil, Hamas’tan kurtarmaktır. Savaş yarın sona erebilir, eğer Hamas silahlarını bırakır ve rehineleri serbest bırakırsa” dedi.

Netanyahu, Gazze’deki Filistinlilerin Hamas’ın baskısından kurtulmak ve yeni bir yönetim görmek istediklerini öne sürdü. Gazze’nin kalan yüzde 25’lik bölümünü işgal etmenin İsrail’in güvenliği açısından tek yol olduğunu savunarak yeni saldırı sinyali verdi. “İnsani bir felaketi önlemek istiyoruz, güvenli bir koridor oluşturacağız ve dağıtım ile hava yoluyla yiyecek indirme noktalarını artıracağız” ifadelerini kullandı.

Savaşın sona ermesi için öne sürdüğü beş şartı ise şu şekilde sıraladı: Hamas’ın tamamen silahsızlandırılması, tüm rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’nin askerden arındırılması, İsrail’in üstün güvenlik kontrolü ve İsrailli olmayan barışçıl bir sivil yönetimin oluşturulması.

Netanyahu, Gazze’de kalmak istemediklerini belirterek kendi kabinesindeki bazı isimlerle görüş ayrılığı yaşadığını ima etti. Özellikle Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bu konuda fikir birliğinde olmadıklarını ifade etti.