İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ı ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi ihlal etmekle suçladıktan sonra, Salı günü orduya Gazze Şeridi’ne kapsamlı saldırılar düzenleme emri verdi.

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Güvenlik değerlendirmelerinin ardından Başbakan, orduya Gazze Şeridi’ne derhal yoğun saldırılar gerçekleştirmesi talimatını verdi” ifadelerine yer verildi.

Saldırı Sonra Ceset Teslimi Durduruldu

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırılar başlatması nedeniyle bugün verilmesi planlanan İsrailli esirin cesedinin teslimini askıya aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze ve Deyr el-Belah’a düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

İsrail’e ait insansız hava aracı, Gazze kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi’nin çevresi ve arka bahçesini füzelerle vurdu.

'Hamas Ateşkesi İhlal Etti' Bahanesi

İsrail, dün teslim edilen cesedin, Aralık 2023’te Gazze Şeridi’nde İsrail ordusu tarafından bulunan esir Ofir Tzarfati’ye ait olduğu iddiasıyla Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

İsrail hükümetinin, Hamas’ı suçlayarak Gazze’ye karşı ABD’nin onayıyla karşı adımlar atmaya hazırlandığı belirtilmişti.

İsrailli bir yetkili, Kanal 13’e yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu’nun bugün düzenlenen güvenlik istişare toplantısında, Gazze’de İsrail ordusunun kontrolündeki “Sarı Hat”ın genişletilmesini ele aldığını ve ABD yönetiminin bilgilendirildiğini ifade etti.

Hamas: İsrail, Esirleri Arama Çalışmalarını Engelliyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranmasına yönelik çalışmaları engellemek için sistematik bir politika izlediğini belirterek, arabulucu ülkelerden konuya müdahil olmasını istedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki İsrailli esrilerin cesetlerinin aranması çalışmalarını engellemek için sistematik bir politika izlediği ifade edildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Filistin direnişinden oluşan ortak ekiplerin bu görevi (İsrailli esirlerin cesedinin aranması) yerine getirmek için Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere girmesini açıkça reddetti." ifadesi kullanıldı.