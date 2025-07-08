Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı yeni başkanlık döneminde üçüncü kez ziyaret etti. Washington'daki temaslarının ikinci gününde Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, barışa yönelik bazı planları olduğunu ve bunları ABD ile birlikte hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Trump ile yaptığı görüşmede Gazze'de “işin bitirilmesi” gerektiğini konuştuklarını söyleyen Netanyahu, Gazze'nin daha farklı bir geleceğe sahip olması gerektiğini belirtti. Ateşkesle ilgili bir soruya “Üzerinde çalışıyoruz. Önceden bir şey söyleyemem” yanıtını verdi. Ateşkes konusunda birçok tarafla görüşmeler yapıldığını kaydetti. Netanyahu, arabuluculardan gelen teklifin iyi bir teklif olduğunu ve Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un fikrine uygun olduğunu dile getirdi. Bu teklif doğrultusunda bir sonraki aşamaya geçmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Netanyahu, ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarının İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda büyük güç gösterdiğini, bu yardımların hem ABD'nin hem de İsrail'in güvenliği için önemli olduğunu savundu. İsrail’in ABD ile eşit askeri kapasiteye sahip olmasının istenebileceğini belirten Netanyahu, buna rağmen yapılan yardımlar için minnettar olduklarını söyledi.

Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesine ilişkin soruya da yanıt verdi. “Kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler” dedi. Trump'ın liderliğinde bölgesel barışın mümkün olduğunu ifade eden Netanyahu, Trump’la birlikte çalışarak Orta Doğu’da çok geniş kapsamlı bir barışın tesis edilebileceğini söyledi.

Trump ise Gazze’nin "temizlenmesi" için Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesini ve bu kişilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesini önerdi. Bu çağrıya Ürdün ve Mısır'ın yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlerden olumsuz yanıt geldi. Ancak Trump bu söylemini yineleyerek, Mısır ve Ürdün’ün Gazzelileri kabul edeceğinden emin olduğunu belirtti.