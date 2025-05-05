İsrail Başbakanlık Ofisi bu kararı Gazze’deki son gelişmeler ve bölgedeki güvenlik durumu ile ilişkilendirse de, İsrail medyasında yer alan iddialar farklı bir gerekçeye işaret ediyor.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Türkiye’nin Netanyahu’nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermemesi, ziyareti doğrudan etkiledi. Bu nedenle, alternatif uçuş güzergâhlarının süreci iki katına çıkaracağı belirtilerek ziyaretin iptal edildiği ifade edildi.

İsrail merkezli Walla haber sitesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgisinde, Türkiye’nin hava sahası kararının ziyaretin iptalinde belirleyici olduğunu öne sürdü. Aynı durumun geçtiğimiz yıl da yaşandığı ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Bakü’deki COP29 zirvesine katılamadığı hatırlatıldı. Herzog’un uçağına da o dönem Türkiye hava sahasını açmamıştı.