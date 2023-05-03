TRT'nin Uluslararası Dijital Platformu, görkemli bir törenle resmen tanıtıldı. Dijital platformun ismi "Tabii" olurken, platformun başlangıçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatıyla Türkiye'de ücretsiz olacağı duyuruldu.İSTANBUL (İGFA) - TRT tarihinde bir ilk olan proje için Beykoz Kundura Fabrikası’nda görkemli bir tanıtım gecesi düzenlendi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da katıldığı gecede ayrıca, sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı.

Gecede markanın ismi, logosu, içerikleri, platformun üyelik detayları ve yayın hayatına başlayacağı tarih açıklandı.

7 MAYIS'TA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii' 7 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.

www.tabii.com adresinden ulaşılabilecek platform; 30 yeni yapım ve 184 yeni bölümle açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip olacak ve içerikler, Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerinden oluşacak.

Törende konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Dijital Platformun TRT’nin öncü rolüne yakışacağını ve Türkiye’de çok ciddi anlamda ihtiyaç halini alan bu projenin hayata geçirilmesinin TRT’ye yakışacağını kararlaştırdıklarını belirterek, bu süreçten sonra TRT yönetim kurulunun bu misyonu benimsediğini ve bu misyonun hayata geçmesi için gerekli tüm kolaylıkların sağlandığını söyledi.

İLK ETAPTA ÜCRETSİZ

İlk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacak Tabii'ye ilk abonelikler ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'dan geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TABİİ PAYLAŞIMI

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabi' için sosyal medyadan 'hayırlı olsun' mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımında, ''Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz #tabii’nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. tabii Türkiye’de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.