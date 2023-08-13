Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri etkinliğinde “Süt Kardeşler” izleyicileri kahkahaya boğdu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor. İlk iki gösterimi büyük ilgi gören etkinliğin üçüncü haftasında Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Süt Kardeşler” gösterildi.

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan ve başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Hale Soygazi gibi isimlerin yer aldığı komedi filmine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Nevşehir Kalesi içerisindeki film gösterimi öncesinde Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.