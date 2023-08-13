Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin kuzey kesiminde Kocasinan ilçesi Çevril-Taşhan mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan ve bölge için büyük önem arz eden yolda, genişletme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak asfalt serimine başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kent merkezi ve kırsalda ulaşım konforunu arttırmaya yönelik talimatları doğrultusunda kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşım için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi istikameti - Taşhan Mahallesi bağlantısı yol ayrımı görüş açısının olmaması ve yol kotunun yüksek olması ile Taşhan Mahallesi’ne iniş ve çıkışta tehlike oluşturması gerekçeleriyle, mevcut kavşakta başlatılan yol kotunun düşürülmesi ve genişletme çalışmaları tamamlandı.

Mahalle sakinlerinin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına imkân tanıyan ve olası kazaların da önüne geçilmesini hedefleyen çalışmalarda kısa sürede tamamlanan genişletme ve düzenleme işlemlerinin ardından hızlı bir şekilde asfalt serimine geçildi.

Yine kısa sürede, herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmeden tamamlanması planlanan asfalt çalışmalarının ardından Çevril-Taşhan mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan yol konforlu ve güvenli bir şekilde bölge halkının hizmetine sunulmuş olacak.