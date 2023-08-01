Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından sıcak asfalt yenileme çalışmalarının sürdüğü Zübeyde Hanım Caddesi’nde Nevşehir Belediyesi ekiplerince yağmur suyu hattı güçlendirme çalışması yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Şehrin çeşitli noktalarında özellikle sağanak yağışlarda yollarda meydana gelen su birikintilerini ve su baskınlarını önlemek için kalıcı çözümler ortaya koyan Nevşehir Belediyesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı altındaki üstgeçit ile Şifa Köprülü Kavşağı arasındaki yağmur suyu hattını güçlendirdi. Karayolları sorumluluk ağında bulunan yolun bu bölümünde daha önce 3 olan yağmur suyu menfezlerine ilave olarak 12 tane daha menfez yapan Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 130 metre uzunluğunda 500’lük borularla yağmur suyu hattı oluşturdu.

15 Temmuz Mahallesi’nden Zübeyde Hanım Caddesi’ne uzanan ara sokaklarda yağmur suyu ızgaraları imalatı da gerçekleştiren belediye ekiplerinin bu çalışması ile özellikle sağanak yağışlarda Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki yolda su birikintileri ve su baskını riskleri önlenmiş olacak.