Nevşehir Belediyesi, çeşitli mahallelerde bulunan 27 taşınmazının 3 yıl süre ile kiralanması için 28 Ağustos 2024 tarihinde ihale yapacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği açık teklif suretiyle 3 yıl süre ile kiralanacağı duyuruldu. Söz konusu ihalenin 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü Nevşehir Belediye Encümenince Toplantı Salonunda yapılacağı belirtilirken ihaleye katılmak isteyenlerin istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’a kadar teslim etmeleri istendi.

Aynı gün ayrıca, Nevşehir Merkez İlçesinde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak toplanması işi için de bir ihale gerçekleştirilecek.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak ihaleler için Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.