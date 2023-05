Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nin ilk konuğu Ahmet Şafak oldu. Sevilen sanatçı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde Nevşehirli hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, sahnede kaldığı yaklaşık 2 saat boyunca seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şafak’ın şarkılarına ellerinde Türk Bayrakları ile eşlik eden binlerce kişi konser sonunda sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu.

Gecede konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Anadolu’nun yiğit evladı Ahmet Şafak kardeşimizi şehrimizde konuk etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 28 Mayıs Pazar günü ülkemiz için çok önemli bir seçim var. Türk Milleti her zaman ne yapacağını çok iyi bilir. Bizler bu milletin ferasetine, bu milletin iradesine her zaman güveniyoruz. Sizleri bölmeye, parçalamaya çalışan, gençleri uydurma kuşaklarda kendi dümenlerine sokmaya çalışanlara bugüne kadar en güzel cevabı verdik ve bir kere daha vereceğiz. Ben her zaman dua ediyorum. İyi ki Türkiye’de doğmuşum, iyi ki Nevşehir’de doğmuşum ve iyi ki sizin kardeşinizim. Hepiniz iyi ki varsınız.” dedi.