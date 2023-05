Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yer alan ve içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Türkevi girişi dün gece 03:00 sularında saldırıya uğradı.abdpost.com / ABD (İGFA) - CHP'nin New York Temilcisi Suat Günderen'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf Türk Amerikan toplumunu derinden sarstı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oyların kullanıldığı günlerde gerçekleşen saldırının neden ve kimler tarafından yapıldığı merak uyandırdı.

Günderen haberi "New York günaydın, Tatsız bir güne uyandık. New York Başkonsolosluğumuza gece yarısı saat 03.00 sularında hain bir saldırı gerçekleştirildi. Olayın faili ya da failleri araştırılıyor. Vatanını seven gelsin" notuyla paylaştı.

Alınan bilgiye göre sadırıyı tek kişi gerçekleştirdi. Şahsın 2nd Ave tarafından geldiği ve elindeki poşetten çıkardığı sopalarla konsolosluğun camlarını indirdiği aktarıldı.

Silahsız olan birkaç görevli müdahale etmeyi denese de aynı şekilde sopayla karşılık veren saldırganın olayın ardından kaçarak uzaklaştığı kaydedildi.

Günderen, bir başka paylaşımında ise oyların güvende olduğunu ve her şeye rağmen oy verme işleminin 7 sandıkta birden kesintisiz devam ettiğini de duyurdu.