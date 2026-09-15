2011 yılında Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryo ekibinde yer alan isimlerin ifadeye çağrılması dikkat çekti. Gelişmenin ardından, geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç’in 8 yıl önce dile getirdiği sözler yeniden gündeme geldi.

Kozinoğlu’nun ölümünü araştıran adli makamlar, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ı “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye davet etti. Bu gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmaya ilişkin tartışmalar da yeniden alevlendi.

"BİR GÜN GELECEK YARGILANACAKLAR"

Soruşturmanın senarist boyutuna taşınmasının ardından, gazeteci-yazar Nihat Genç'in 8 yıl önce katıldığı bir programda yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada geniş yankı buldu. Genç, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben ölürüm, ölmem. Bir gün gelecek Kurtlar Vadisi’ni ve Ezel’i yapanlar yargılanacak, sıralarını bekliyorlar. Türk devletine en büyük ihaneti bunlar yaptı."