Bonservisi Napoli'de olan ve sözleşmesinde "75 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan Victor Osimhen'in, Galatasaray'daki geleceği merak ediliyor. Nikah Kahveci, spor basınına yansıyan Osimhen-Fenerbahçe iddialarına değindi.

Kontraspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan eski milli yıldız, "Osimhen'in Türkiye sınırları içerisinde Galatasaray'dan başka takıma gitme ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki golcünün muhtemel Fenerbahçe transferine oran veren Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'ye gitmez, öyle olursa dışarıda dolaşamaz. Bu sevginin bir de nefreti olur. Osimhen'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali yüzde eksi bir" iddiasında bulundu.

Kaleci Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği hakkında da konuşan eski futbolcu, Uruguaylı kalecinin RAMS Park'ta ıslıklandığı gün ayrılık kararı aldığını savunarak, "Muslera o gün biraz kırıldı ama yine profesyonelliğini gösterdi. Elinden geleni yaptı, son maçta duygusal anlar yaşadı. Bence yeni sezonda yok" sözlerini sarf etti.