Peki Kimdir Nikola Tesla ve Nelerdir icatları

Nikola Tesla: Yaşadığı yılların en büyük mücidi olarak tanınmaktadır. Peki Kim bu Nikola Tesla? İnsanlık için hangi icatları gerçekleştirmiş ve hangilerini gizlemiştir.

Nikola Tesla’nın Hayatı

Nikola Tesla’nın kısaca hayatına değinecek olursak, Sırp bölgesi Smiljan’da Dünyaya gelen Tesla küçük yaşlarda ağabeyinin ölümü sonrasında trajedilerin perdesini aralamıştır. Okul dönemlerinde sosyalliği pek sevmeyen bir karakter olarak hayata devam etmiştir. Üniversite hayatı ise bu depresyonlardan çıkabilmesine bir türlü izin vermemiştir. Okul hayatını yarıda bırakıp mühendisliğe adım atmak için çeşitli kurumlara ve şirketlere başvuruda bulunmuştur. Böylelikle ilerde birden çok patentini alacağı icatlarının kapılarını aralamıştır.

Amerika’ya göç eden ve burada ağır şartlarda çalışmak zorunda kalmıştır. Çukur kazmak, hamallık ve bir çok ağır işlerde çalışırken etrafındaki kişilere aklındaki fikirleri anlatmaktaydı. Çalışmaya başladığı yerlerden biri de Thomas Edison‘un şirketidir. O sıralar Edison yeni icat ettiği akor telli ampüllere farklı şekillerde elektriğin aktarılması için yeni sistemlerin peşindeydi. Tesla bu sisteme yardım etmiş ve kendini artık kanıtlamaya başlamıştır.

Nikola Tesla’nın Buluşları (icatları)

Çalışmalarına New York’ta devam eden Nikola Tesla icatlarını peş peşe sıralayacağı zamanlara gelene kadar bir çok zorluklara göğüs germiştir. Elektrik sihirbazı Tesla buluşları şunlardır;