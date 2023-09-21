Peki Kimdir Nikola Tesla ve Nelerdir icatları
Nikola Tesla: Yaşadığı yılların en büyük mücidi olarak tanınmaktadır. Peki Kim bu Nikola Tesla? İnsanlık için hangi icatları gerçekleştirmiş ve hangilerini gizlemiştir.
Nikola Tesla’nın Hayatı
Nikola Tesla’nın kısaca hayatına değinecek olursak, Sırp bölgesi Smiljan’da Dünyaya gelen Tesla küçük yaşlarda ağabeyinin ölümü sonrasında trajedilerin perdesini aralamıştır. Okul dönemlerinde sosyalliği pek sevmeyen bir karakter olarak hayata devam etmiştir. Üniversite hayatı ise bu depresyonlardan çıkabilmesine bir türlü izin vermemiştir. Okul hayatını yarıda bırakıp mühendisliğe adım atmak için çeşitli kurumlara ve şirketlere başvuruda bulunmuştur. Böylelikle ilerde birden çok patentini alacağı icatlarının kapılarını aralamıştır.
Amerika’ya göç eden ve burada ağır şartlarda çalışmak zorunda kalmıştır. Çukur kazmak, hamallık ve bir çok ağır işlerde çalışırken etrafındaki kişilere aklındaki fikirleri anlatmaktaydı. Çalışmaya başladığı yerlerden biri de Thomas Edison‘un şirketidir. O sıralar Edison yeni icat ettiği akor telli ampüllere farklı şekillerde elektriğin aktarılması için yeni sistemlerin peşindeydi. Tesla bu sisteme yardım etmiş ve kendini artık kanıtlamaya başlamıştır.
Nikola Tesla’nın Buluşları (icatları)
Çalışmalarına New York’ta devam eden Nikola Tesla icatlarını peş peşe sıralayacağı zamanlara gelene kadar bir çok zorluklara göğüs germiştir. Elektrik sihirbazı Tesla buluşları şunlardır;
-
Alternatif Akım ve indüksüyon Motoru; Elektrik motorlarının ilk mucidi olarak Tesla bu alternatif akım ile tüm Dünyanın elektriğe daha hızlı ve uygun maliyete almasına katkıda bulunmuştur. Alternatif akım (AA ya da AC) kısaltmaları ile gösterilir ve yönü, genişliği belirli aralıklarla yinelenen akım türüdür.
-
Tesla Bobini; Verimliliği yüksek bobinler geliştirmek için kolları sıvayan Tesla icatlarından biride “Tesla Bobini” olarak karşımıza gelmektedir. Yüksek voltaj, az akım ile meydana koydu akımın büyüklüğü Tesla bobinini diğer alternatiflerden bir adım öne çıkarıyordu.
-
Uzaktan Radyo Kontrolü; Artık Nikola Tesla geleceğin en büyük icatlarından olacağı radyo sinyallerini kontrol edebileceği bir düzenek geliştirmiştir. Bir havuzun ortasına koyduğu maket tekneyi yönlendirebilmesi onu kontrol edebilmesi kendini “Elektriğin sihirbazı” lakabını kazandırmıştı. Bir çok gazete dergi gibi mecmualarda ilk sayfada yer alıyordu.
-
Kozmik Ses Dalgaları ve Uzay; Artık Dünya onun büyük bir bilim adamı olduğunu düşünürken, yazdığı makalelerinde “Kozmik ses dalagaları” ile uzayı dinlediğini söyledi. O zamanın bilim insanları daha kozmik ses dalgalarının ne olduğunu bilmedikleri için pek önemsenmemişti. Uzayın kozmik ses dalgalarının ilk kaydını Tesla yapmıştır.
-
İyonosfer çalışmaları; Tesla henüz yeni keşfedilmiş iyonosfer’in (Dünyanın 3. Katmanıdır) insanlık için kullanılabilir olduğunu öne sürmüştür. Elektrik büyücüsünü ilgilendiren tarafı ise bu katmanın radyo frekanslarını ve elektrik enerjisini çok ileriye taşımasıdır.
-
Radyo Frekanslı Alternatör; Dünyanın en büyük radyo frekansını yapmak için ayaklanan Tesla’nın icadı başka biri tarafından geliştirilmişti. Hatta bu icadın patenti alınmıştı. Tesla’nın vefatından sonra Amerika mahkemesi patentin Tesla’ya ait olduğunu beyan etti.
-
Menekşe Işını (Violet Ray); 20. yy başlarında tıbbi alanda kullanılan bu alet Elektrik büyücüsü tarafından Dünya için tasarlamıştır.
-
Neon Lambaları; Günümüzde dekor olarak kullanılan ve bir çok işletmenin girişlerinde rengarenk olarak gözümüze çarpan bu ışığın da mucididir.
-
Radyotelgraf; Diğer adı telsiz telgraf olan bu icat, radyo dalgaları ile alıcıya ileti sağlayabilen telekominikasyon sistemdir.
-
Tesla valfi; Tesla vanası olarak bilinen valfin özelliği sıvıların neredeyse tamamını tek yönde akışmasına izin vermektedir.
-
Tesla Osilatörü; 1893 Yılında Tesla peş peşe sıraladığı icatları arasında en dikkat çekenlerinden biride “Tesla’nın deprem makinesi” olarak adlandırılan osilatörüdür.