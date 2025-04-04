30 Ağustos Zafer TSM Korosu Şef Dr. Ayfer Avcı, Ramazan Bayramı sonrasında kursiyerlerle yeni eserlerin çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Şef Dr. Ayfer Avcı yönetiminde, kursiyerler çalışmalarına startını verdi. İlk dönem 20 eserin çalışmasının yapıldığını ifade eden Avcı, koromuza yeni katılan kursiyerlerle daha güçlendiklerini, ikinci konser için her Çarşamba akşamı kurs yerimizde çalışmaların yapıldığını söyledi. Koro Başkanı Bahadır Suna, ‘Gelişmekte olan yeni mahallemizde, geçen yıl yaptığımız bir araştırma sonucunda müziğe yatkın komşularımız olduğunu görünce koro kurmayı planladık. Koro Şefimiz Ayfer hocamızın desteği ile komşularımızın katılımı sonucu Türk Sanat Müziği korosunu oluşturduk. Özellikle gençlerin bulunduğu koromuz ilk önce Şadi Sayarel Huzurevi sakinlerine. Daha sonrada Uğur Mumcu salonunda yoğun sanatseverlerin önünde Nihaved eserlerden oluşan bir konser verdik. Yeni katılan kursiyerlerimizle ikinci dönem çalışmalarımız başladı. 26 Mayıs‘taki ikinci konserimiz hazırlanıyoruz. Koromuza mahallemizden yeni katılımlar bekliyoruz’ dedi.