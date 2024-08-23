Nilüfer Bektemur ikinci yeni teklisi ile sevenlerinin karşısına geçti.İSTANBUL (İGFA) - İkinci yeni teklisi ile sevenlerinin karşısına geçen Nilüfer Bektemur, renkli klip çalışması Yol Ver’i dinleyicilerle buluşturdu .



Güzel sanatçı şarkısında, gidenlerin arkasından’söylenebilecek her şeyi dile getiriyor.



Söz ve müziği kendisine ait olan, düzenleme de ise Fırat Özbaylar’ın yer aldığı Mix Mastering Fırat Özbaylar’a yönetmen koltuğunda ise Ferit Çetinkaya ‘nın yer aldığı şarkı ‘AE Records ‘ etiketi ile tüm dijital platformlar da yayında .

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