Nilüfer Belediyesi'nden Belediye-İş Sendikası'nın iddialarına yanıt geldi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sendikanın öne sürdüğü “Baskı ve işten atma tehdidiyle engellenme” iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

“Belediye-İş Sendikası’nın, Nilüfer Belediyesi yönetiminin sendikal tercihlerde 'baskı ve işten atılma tehdidiyle engelleme' yaptığına yönelik iddiaları üzerine bir açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Nilüfer Belediyesi, demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü esas alarak, tüm çalışanlarının anayasal hak ve özgürlüklerine saygı göstermekte ve bu hakları korumaktadır. Belediyemiz, çalışanlarının sendikal tercihlerini ve sendikal faaliyetlerini yasal çerçevede desteklemekte ve sendikal yetki mücadelesini yakından izlemektedir.

Nilüfer Belediyesi çalışanlarının anayasal hakları olan sendikal örgütlenme ve sendika seçme özgürlüğüne sahip olduğunu vurgulamak isteriz. Çalışanlarımızın sendika tercihlerinin kendi özgür iradeleriyle ve hiçbir baskı altında kalmadan yapılması, Nilüfer Belediyesi'nin benimsediği demokratik değerlerin bir gereğidir ve aksi asla kabul edilemez.

Belediye-İş Sendikası’nın iddialarında yer alan 'baskı ve işten atma tehdidiyle engellenme' iddiaları tamamen asılsızdır. Ayrıca, sendikanın yöneticisi olduğu öne sürülen bazı kişiler tarafından Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası’nda belediye yöneticilerimize yönelik baskı ve tehditler ile ilgili adli süreç devam etmektedir.”