Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nilüfer Kültür Forumu’nda çeşitli ülkelerden katılımcılar kültür politikalarını ele aldı.

Nilüfer Belediyesi Avrupa Birliği desteğiyle ve İKSV yürütücülüğünde “Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı” tarafından desteklenen “KONSERVE: Kentler Arası Sanatçı Değişim ve Misafirlik Programı Ağı” çerçevesinde Nilüfer Kültür Forumu düzenledi. Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde düzenlenen forumda çeşitli ülkelerden katılımcılar bir araya geldi. Kültür ve sanat alanında çalışmalar yapan Dea Vidovi, Antonija Letini ve Yanina Taneva’nın konuşmacı olarak katıldığı forumda, katılımcı kültür politikaları üzerine münazara yapıldı. Katılımcılar, yerel yönetimlerde kültürel haklar, yükümlülükler ve özgürlüklerle ilgili yaklaşımları ele aldı. Foruma katılanlar, yerelde kültürel canlanmayı sağlama ve yerel kalkınmada kültür, sanat turizmin rolü üzerinde paylaşımlarda bulundu.