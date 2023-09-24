Almanya’nın Schweinfurt Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Rethschulte, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer’i ziyaret ederek, yapabilecekleri iş birliklerini görüştü.

Almanya’nın Schweinfurt Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Rethschulte, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer’i makamında ziyaret etti. Nilüfer Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette iki taraf arasında kültürel, sosyal ve ekonomik iş birlikleri görüşüldü.

Sağlık alanından personel ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Rethschulte, bu konuda çalışma yapabileceklerini söyledi. Rethschulte, öğrenci değişim programı önerisinde bulundu. Yaşlı bakım evleri ve imkanlarını da anlatan Rethschulte, bu konudaki şartları aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi’nin sosyal belediyecilik çalışmalarından bahsetti. Yaşlı bakımevleri ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Özer, evlerde sundukları bakım hizmetlerini aktardı. Sağlık, öğrenci değişimi, çevre, ekonomi gibi pek çok alanda çalışma yapabileceklerini dile getiren Özer, her türlü ortak çalışmaya katkı sunmaktan memnun olacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından mevkidaşına hediye takdim eden Özer, konuğuna Nilüfer Belediyesi Halk Evi Binası ve Cumhuriyet Meydanı’nı gezdirdi. Nilüfer’de yaptıkları çalışmaları yerinde gösteren Özer, konuğuyla birlikte Kent Bostanı, yakında hizmete açılacak Sağlık Müzesi, İzzet Şadi Sayarel Huzurevi, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ve Lions - Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’ni ziyaret etti.