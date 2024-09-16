Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nde bu sezonki başarısını sürdürdü. Kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nü 37-29 yenerek 3. haftayı namağlup tamamladı. Bu galibiyetle ligdeki sıralamasını yükselten Nilüfer Belediyespor, ikinci sıraya yerleşti.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan mücadelede tribünler doldu taştı. İlk yarıda başa baş bir oyun sergilendi ve Nilüfer Belediyespor, devreyi 20-17 önde kapattı. İkinci yarıda savunma performansını artıran Nilüfer Belediyespor, rakibine sadece 12 sayı şansı tanıdı ve maçı 37-29'luk skorla kazandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile kulüp yöneticilerinin izlediği maçın ardından, Nilüfer Belediyespor 2 galibiyet ve 1 beraberlikle THF Erkekler Süper Lig’de namağlup unvanını koruyarak ikinci sıraya yükseldi.