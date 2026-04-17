Nilüfer Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geniş kapsamlı bir şenlik düzenliyor. Çocukların bayram sevincini doya doya yaşaması ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi amacıyla planlanan Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek 'Nilüfer Çocuk Şenliği', gün boyu sürecek etkinliklerle kentte bayram coşkusu yaşatacak.

Şenlik programı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yasemin Arslan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Sahne etkinlikleri, Nilüfer Çocuk Korosu'nun vereceği mini konserin ardından alana yayılacak bando takımının performansıyla devam edecek. Gün boyunca sahne alacak olan Nilüfer Belediyesi Müzik Eğitim Çalışmaları Öğretmenleri, Nilüfer Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu ve Nilüfer Halk Dansları Çocuk Grubu, katılımcılara müzik ve dans dolu anlar yaşatacak. Tülay Hoca eşliğinde yapılacak zumba etkinliğiyle enerjinin yükseleceği şenlikte, 'Daha Neler Band' grubu sahneye çıkarak konser verecek.

Alanda kurulan stantlarda çocuklar ilgi alanlarına göre farklı atölyelere katılarak becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Alanda; seramik broş, serbest boyama, çanta baskı, rüzgargülü ve 23 Nisan temalı yaka rozeti yapımı gibi faaliyetler yer alacak. Hareket etmeyi seven çocuklar için ise okçuluk, badminton ve speedball gibi sportif etkinliklerinin yanı sıra özel oyun olimpiyatları düzenlenecek.

Şenlik alanı tahta bacak, jonglör ve palyaço gösterileriyle renklenirken; tırmanma dağı, bungee run, engelli parkur gibi oyun alanlarıyla çocuklar enerjilerini atacak. Etkinlikte, çocukları kitaplarla buluşturacak Gezici Kütüphane de yer alacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukların bayram coşkusunu paylaşmak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü, Nilüfer'de çocuklarımıza yakışır bir şekilde kutluyoruz. Onların neşesi, heyecanı ve gülümsemesi bizim geleceğe ve ülkemize dair en büyük umudumuzdur. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini, onlar için özenle hazırladığımız bu şenlikte bayramın tadını çıkarmaya davet ediyorum' dedi.