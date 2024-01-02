Daha önce gelişigüzel atılan budama atıkları, Nilüfer Belediyesi’nin kurduğu Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi sayesinde geri kazanılarak gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen organik gübre park ve bahçelerde kullanılıyor, çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor, topraktan gelen yine toprağa dönüyor.

Sıfır atık hedefiyle çalışmalar yürüten Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi’nde budanan ağaçlardan günde 1,2 ton organik gübre elde ediliyor. Park ve bahçelerde kullanılan organik gübre, talepte bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Yılda 12 bin ton budama atığının toplandığı Nilüfer’de hem belediyenin hem de vatandaşların budama faaliyetleri sonucu elde edilen atıklar, Nilüfer Belediyesi’nin hizmete açtığı Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi’ne getiriliyor. Yaklaşık 16 bin metrekare alana kurulan tesiste budama atıkları tamamen kapalı gübre fermantasyon sistemleriyle işlenerek herhangi bir koku sorunu oluşturmadan 24 saat içinde organik gübreye dönüşüyor. Budama atıklarının geri kazanılmasıyla elde edilen günlük 1.2 ton organik gübre toprağı hem zenginleştiriyor hem de daha fazla su tutmasını sağlıyor.

“Ekonomi ve çevreye katkı”

Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi ile hem ekonomiye hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunduklarına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “İklim krizine karşı pek çok ülkede karbon ayak izinin azaltılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Nilüfer Belediyesi olarak bizler de bu bakış açısıyla atık yönetimi konusunda çaba gösteriyoruz. Çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bu uygulamadan elde ettiğimiz organik gübreyi hem kendi parklarımızda, yeşil alanlarımızda, tarım alanlarımızda kullanıyoruz, hem de vatandaşlara dağıtıyoruz. Amacımız topraktan gelen bitkisel atıkları tekrar toprağa kazandırmak” diye konuştu.

Kompost kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çabalarıyla dikkat çeken Nilüfer Belediyesi gıda atıklarının ürettiği sera gazlarının, plastik atıklardan daha fazla doğaya zarar verdiği gerçeğinden yola çıkarak pazar yerlerindeki meyve-sebze atıklarını da organik gübreye dönüştürüyor. Vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları da yapılarak evlerdeki gıda atıklarını nasıl komposta dönüştürecekleri öğretiliyor.

Nilüfer Belediyesi’nin çevrenin korunması açısından çok değerli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun. Kimi Nilüferliler dönüşüm tesisinden ücretsiz temin ettikleri gübreyi, kimi de belediyenin verdiği bokashi kompost kovasında, evlerinde organik atıklardan kendi hazırladıkları kompostu bahçelerinde kullanıyor.