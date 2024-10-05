Nilüfer Belediyesi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi çalışmalarını dijital platforma taşıdı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yuvalandırma Şenliği'nde vatandaşlara "Satın alma, sahiplen" çağrısında bulundu.

Başkan Özdemir, etkinlikte Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ile birlikte çeşitli kurumların çalışmalarını inceledi. Hem vatandaşlarla hem de sahiplendirilmek için bekleyen hayvanlarla ilgilendi.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün standını ziyaret eden Başkan Özdemir, belediyenin bu alandaki öncü çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2003 yılından bu yana sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konusundaki çalışmalarını sürdüren Özdemir, Kuruçeşme Mahallesi'nde inşaatı devam eden yeni barınma ve rehabilitasyon merkeziyle hizmetlerini daha da genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların haftanın yedi günü hizmet alabileceğini vurgulayan Özdemir, "Çeşitli derneklerle iş birliği yaparak sahipsiz can dostlarımıza yeni yuvalar bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca, bu hizmetlerimizi dijital platforma taşıdık. Vatandaşlarımız, e-Devlet şifreleriyle e-islem.nilufer.bel.tr web sitesi üzerinden sahiplenmek istedikleri kedi ya da köpekleri seçebiliyorlar" dedi.

Sokak hayvanlarını sahiplenmeye davet eden Başkan Özdemir, "Satın alma, sahiplen" diyerek toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.