Nilüfer Belediyesi, sanat ve sanatçıları desteklemeye devam ediyor. Tiyatro tutkunu 15-25 yaş arası 80 gencin başvurduğu ‘Genç NKT seçimleri’, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

NKT’nin usta oyuncuları ve kreatif ekibinden oluşan 7 kişilik seçici kurul, 2 gün süren programda adayların performanslarını değerlendirdi. Uygulamalı sınavda yeteneklerini sergileyen gençler arasından seçilen 18 aday, Genç NKT ailesinin yeni üyeleri oldu.

DETAYLI EĞİTİM

Yapılan değerlendirmelerin ardından seçilen ekip, 5 ay sürecek yoğunlaştırılmış bir eğitim programına katılacak. Gençler bu süreçte sadece oyunculuk değil; doğaçlama, hareket, tasarım, tiyatro düşüncesi ve dekor sanatı ile ilgili atölyelerde ter dökecek.

SAHNE ALACAKLAR

Gençler, bir oyunun sahnelenme sürecinde de yer alacak. Teorik bilgilerini pratikle birleştirecek genç yetenekler, profesyonel bir prodüksiyonun nasıl hazırlandığını deneyimleyerek öğrenecekler.