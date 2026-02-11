Bursa'nın fethinin 700. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında önemli bir projeyi daha hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ‘Fetih Yolu' adlı romanı Bursa'ya kazandırdı. Tarihi roman ve hikaye yazarı Hasan Erdem'in kaleme aldığı, Yavuz Selim Doğan'ın resimlediği eser Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıktı. Bursa'nın fethinin nasıl gerçekleştiğini, dönemin atmosferini, ecdadın mücadele ruhunu, merhamet ve adalet anlayışını tarihi gerçeklere bağlı kalarak anlatan eser için tanıtım toplantısı düzenlendi. Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ‘Fetih Yolu' romanı tanıtım toplantısına, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, eserin yazarı Hasan Erdem, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kitap tanıtım programında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Bursa'nın fethi, yalnızca bir şehrin alınışı değil; bir medeniyetin adalet, merhamet ve hikmet üzerine inşa ettiği büyük yürüyüşün en önemli duraklarından biridir. Osmanlı'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunda Bursa, siyasi bir merkez olmanın ötesinde kültürel, ahlaki ve felsefi bir mihenk taşıdır. Bu topraklarda yeşeren anlayış; insanı merkeze alan, farklılıkları zenginlik olarak gören ve kalıcı bir medeniyet tasavvurunu mümkün kılan bir ruhu temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Bursa'nın fethinin 700. Yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak ‘Beylikten Cihan Devletine' temasıyla başlattığımız 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda, Bursa'nın fethini yalnızca tarihi bir olay olarak değil; taşıdığı değerler bütünüyle ele alıyor, bu mirası yeni nesillere aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü kapsamında hayata geçirdiğimiz projeler de bu anlayışın birer yansımasıdır. Bu kapsamda, ‘Fetih Yolu' adlı eseri Bursa'ya kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. ‘Fetih Yolu', yalnızca geçmişi anlatan bir roman değil; bugünü anlamaya ve geleceği daha sağlam temeller üzerine kurmaya katkı sunan bir kültür mirasıdır" diye konuştu.

Medeniyetimizin köklü geçmişini ve değerlerini yaşatmanın önemine vurgu yapan Başkan Oktay Yılmaz; "Özellikle gençlerimizin tarihimizle güçlü bir bağ kurmasını, kendi medeniyet köklerini daha iyi tanımasını önemsiyoruz. Bu nedenle Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi'nde düzenlediğimiz tanıtım toplantısında öğrencilerimizle bir araya gelmek, bu eseri onların dünyasına taşımak bizler için ayrıca anlamlı olmuştur. Yıldırım Belediyesi olarak, kültür ve sanat yoluyla geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaya, Bursa'nın ve medeniyetimizin değerlerini anlatmaya devam edeceğiz. ‘Fetih Yolu'nun bu yolculukta önemli bir iz bırakacağına yürekten inanıyorum. Başta kıymetli yazarımız olmak üzere, bu önemli eserin ortaya çıkmasında emeği, katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihi romanın yazarı Hasan Erdem ise yaptığı açıklamada; "Bursa'nın fethinin 700'üncü yılında, bu kadim şehrin tarihini ve medeniyet ruhunu anlatan Fetih Yolu adlı eserin Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkması benim için büyük bir onur. Bu eserle, Bursa'nın fethinin ardındaki mücadele ruhunu, adalet ve merhamet anlayışını genç nesillere tarihi gerçeklere sadık kalarak aktarmayı amaçladım. Kültür ve sanata verdiği destek, tarihe ve medeniyet mirasımıza sahip çıkan vizyonu için Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a ve Yıldırım Belediyesi'ne gönülden teşekkür ediyorum. Fetih Yolu'nun, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.